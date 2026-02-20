Aseguran dos tractocamiones con mercancía ilegal valuada en 9 millones en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Policía Estatal de Caminos (PEC), en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) aseguró dos tractocamiones que transportaban mercancía extranjera que presuntamente ingresó de manera ilegal, cuyo valor comercial se estima en 9 millones de pesos.

El primer hecho se registró sobre la carretera Federal 57, tramo México–Piedras Negras, a la altura del entronque a San Diego de la Unión. Durante un punto de inspección preventiva, integrantes de la PEC tuvieron contacto con un tractocamión del Servicio Público Federal, acoplado a un semirremolque que transportaba aproximadamente 20 toneladas de artículos para el hogar de procedencia extranjera.

Durante la revisión, se detectaron inconsistencias en la documentación presentada, además de no acreditarse el pago de impuestos correspondientes. El conductor fue informado de sus derechos y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en San Miguel de Allende, junto con la unidad y la mercancía, cuyo valor estimado asciende a 4 millones de pesos.

El segundo aseguramiento ocurrió sobre la carretera Federal 45-D, tramo Salamanca–Celaya, a la altura de la comunidad de Cerro Gordo, donde oficiales detectaron un tractocamión marca Kenworth, acoplado a una caja seca que transportaba aproximadamente 20 toneladas de artículos de procedencia extranjera, sin presentar documentación oficial de importación ni comprobantes fiscales que acreditaran su estancia legal en el país.

El conductor fue puesto a disposición de la FGR, con sede en Celaya, junto con la unidad y la mercancía, valuada en aproximadamente 5 millones de pesos.