Tras asesinar a su hijo en Irapuato, padre se da a la fuga

La víctima mortal era un hombre de cerca de 30 años que falleció en durante una disputa familiar en la colonia Ganadera

Redacción Notus15 diciembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado por su padre en la colonia Ganadera de Irapuato. Una disputa familiar aparentemente llevó al agresor a atacar a balazos a su pariente y posteriormente darse a la fuga. La víctima murió en la calle Abedul cerca de la medianoche del lunes.

Los primeros reportes indican que la esposa de la víctima fue quien reportó el hecho al sistema de emergencia.

Pese a que los paramédicos revisaran al lesionado y descartaran la presencia de signos vitales, sus familiares lo trasladaron al hospital MAC, pero el diagnóstico fue el mismo.  Al comenzar los trabajos de investigación, las autoridades apuntaron que los testigos se negaron a dar mayores detalles, así como adoptar una actitud violenta.

La fiscalía del Estado será la encargada de esclarecer los hechos y dar con el paradero del agresor y deslindar responsabilidades mientras que el SEMEFO hará la necropsia de rutina.

