Muere motociclista en accidente de autopista Guanajuato-Silao

Guanajuato, Guanajuato.- En lo que constituye el segundo percance que afecta a motociclistas, registrado en este fin de semana, un hombre falleció la noche del domingo en la autopista Guanajuato-Silao.

En hecho ocurrió frente al Parque Bicentenario, en una zona de circulación limitada debido a la remodelación que la empresa privada concesionaria hace de la vialidad.

El cuerpo quedó tendido a la mitad de uno de los carriles y, de acuerdo con las versiones oficiales, fue una camioneta la que le chocó y proyectó sobre el asfalto.

La zona fue acordonada por paramédicos de Protección Civil, Bomberos y elementos de la Policía Estatal.

Por el momento no se han dado a conocer los datos personales de la persona fallecida.

Van dos

La madrugada del domingo, otro motociclista perdió la vida al ser arrollado por otro vehículo en el acceso Diego Rivera.

En este caso, la Policía Estatal de Caminos encontró a un presunto responsable y le encontraron visos de que había ingerido bebidas alcohólicas, hecho que deben confirmar con peritaje médico.

El joven motociclista, de 22 años de edad, salió proyectado con tal fuerza que ni el casco fue suficiente: quedó destrozado debido al impacto.

En estas ocasiones se considera que los “bikers” fueron víctimas de imprudencia de conductores de camionetas,