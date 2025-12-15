Irapuato: localizan en la superficie del canal de Coria cadáver masculino

El cuerpo de un hombre aparentemente en situación de calle fue rescatado por elementos de emergencias

Redacción Notus15 diciembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- El cuerpo de una persona, al parecer en situación de calle fue encontrado flotando en el canal de Coria en la avenida Mariano J. García, frente a la Central de Abastos en Irapuato. Supuestamente, elementos de protección civil y bomberos ya habían realizado la búsqueda desde el domingo por la noche, sin embargo, el cadáver fue rescatado hoy por la mañana.

La guardia nacional y la policía municipal delimitaron el perímetro con cinta amarilla mientras sacaban al hombre sin vida del canal de aguas residuales. Como dato extraoficial, se menciona a la víctima como una persona indigente que probablemente vivía por la zona.

Hasta el momento se desconocen las condiciones en las que se encuentra el cuerpo, así como posibles heridas o golpes que evidencien una muerte ‘no accidental’, así como su identidad. Elementos de SEMEFO realizaron el traslado del cuerpo para su necropsia y la Fiscalía del Estado mantiene investigaciones.

