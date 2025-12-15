Irapuato: localizan en la superficie del canal de Coria cadáver masculino

Irapuato, Guanajuato.- El cuerpo de una persona, al parecer en situación de calle fue encontrado flotando en el canal de Coria en la avenida Mariano J. García, frente a la Central de Abastos en Irapuato. Supuestamente, elementos de protección civil y bomberos ya habían realizado la búsqueda desde el domingo por la noche, sin embargo, el cadáver fue rescatado hoy por la mañana.

La guardia nacional y la policía municipal delimitaron el perímetro con cinta amarilla mientras sacaban al hombre sin vida del canal de aguas residuales. Como dato extraoficial, se menciona a la víctima como una persona indigente que probablemente vivía por la zona.

Hasta el momento se desconocen las condiciones en las que se encuentra el cuerpo, así como posibles heridas o golpes que evidencien una muerte ‘no accidental’, así como su identidad. Elementos de SEMEFO realizaron el traslado del cuerpo para su necropsia y la Fiscalía del Estado mantiene investigaciones.