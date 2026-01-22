Transportistas lanzan ultimátum a SEGOB; anuncian próximo paro

Ciudad de México.- ¡SOLUCIONES O PARO NACIONAL! es la premisa de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) ante la reunión pactada este jueves a las 4 de la tarde con SEGOB. “De no salir con respuestas concretas y acciones inmediatas de esta reunión, nos vamos a paro nacional”, anunciaron.

Las desapariciones, robos y problemas como el costo exagerado de grúas continúan para los transportistas. Como seguimiento a la reunión del 27 de noviembre en la que se pactó un diálogo institucional, la asociación, en compañía con el sector agrícola, asiste a un encuentro con la Secretaría de Gobernación y la Guardia Nacional.

“La ANTAC reitera su compromiso con la defensa de los derechos de los hombres camión, operadores y transportistas, así como su disposición permanente al diálogo responsable y a la construcción de soluciones conjuntas con las autoridades federales.

Seguiremos informando de manera puntual sobre los resultados y acuerdos que deriven de esta reunión.”, informó en un comunicado.

La decisión de levantarse en protesta una vez más será tomada dependiendo de los acuerdos de la reunión.