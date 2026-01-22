Mujeres prefieren el comercio popular por precios y ahorro familiar

Irapuato, Guanajuato.- En medio de la llamada “cuesta de enero”, mujeres que acuden de manera habitual al tianguis de la Benito Juárez coinciden en que el comercio popular ofrece mejores precios y opciones de ahorro frente a las cadenas de autoservicio, lo que se traduce en un respiro para la economía familiar.

Irma Negrete aseguró que los mejores precios están en el tianguis y que una administración responsable del gasto le permitió sortear sin mayores complicaciones el inicio del año. “Yo sí hice un ahorro para este mes, por eso no he resentido tanto la cuesta. Quienes gastaron de más son los que ahora la están sufriendo”, comentó.

En el mismo sentido, la señora Macrina señaló que prefiere comprar en el tianguis porque encuentra productos entre 10 y 20 pesos más baratos que en el supermercado. Aclaró que la frescura de frutas y verduras es similar en ambos lugares, pero el precio en el tianguis resulta menor, lo que representa una ventaja directa para el gasto del hogar. “Aquí, con 20 pesos, me llevo dos bolsitas bien surtidas de diferentes verduras o frutas”, destacó. Sobre la cuesta de enero, afirmó no haber percibido un aumento significativo respecto al año pasado.

Desde la perspectiva de los comerciantes, Isabel comerciante del tianguis explicó que este año algunos productos sí registraron incrementos, como el rambután, el higo y el iche. Mencionó además que el plátano pasó de costar alrededor de 7 pesos a superar los 11 pesos al mayoreo, lo que impacta en el precio final, aunque sigue siendo competitivo frente a las grandes cadenas.

Por su parte, la señora Soledad fue contundente al afirmar que los precios en el tianguis son definitivamente mejores. De acuerdo con su experiencia, en las cadenas comerciales las frutas y verduras pueden elevarse hasta el doble del precio que se encuentra en el comercio popular. Detalló que cada visita al tianguis le representa un gasto aproximado de 200 pesos.

Las opiniones recabadas reflejan que, pese a algunos incrementos puntuales, el tianguis de la Benito Juárez se mantiene como una opción preferida por las mujeres para enfrentar la cuesta de enero, privilegiando precios accesibles, variedad y un impacto positivo en la economía familiar.