Anuncia Libia Dennise vuelo directo Bajío-Madrid

Madrid, España.- Durante una gira de trabajo por España, la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, anunció la firma del convenio con la aerolínea española Air Europa para la apertura de la ruta aérea Bajío-Madrid, un vuelo directo que fortalecerá la conectividad internacional y el desarrollo turístico y económico de Guanajuato. La mandataria estatal sostuvo una reunión con directivos de la aerolínea, en la que se concretó este acuerdo que, dijo, representa un paso clave para consolidar al estado como un destino turístico de talla internacional y responder a la creciente demanda de viajes entre Europa y Guanajuato, particularmente con España.

La Gobernadora destacó que esta nueva ruta aérea se suma a los esfuerzos del Gobierno del Estado por abrir Guanajuato al mundo, al tiempo que impulsa el intercambio turístico y comercial, ya que existe un mercado europeo interesado en visitar la entidad, así como un flujo constante de guanajuatenses que viajan a Madrid. Señaló que los detalles operativos del vuelo se darán a conocer más adelante de manera conjunta con Air Europa, una de las aerolíneas más importantes en la conectividad entre Europa y América Latina.

En el marco de la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, donde México participa como país socio, Libia Dennise García también asistió a la inauguración oficial del Pabellón de México, evento que contó con la presencia de los Reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz, lo que subrayó la relevancia diplomática y cultural de esta feria como plataforma para estrechar lazos internacionales. En esta edición, México tiene una participación histórica con la presencia de las 32 entidades federativas, más de 800 prestadores de servicios turísticos y una amplia agenda para promover la riqueza cultural, natural y gastronómica del país, de la cual Guanajuato forma parte con su identidad histórica y su creciente oferta de experiencias.

Como parte de la agenda, la Gobernadora presidió la firma del Convenio Marco de Entendimiento entre el Estado de Guanajuato y la región española de Castilla-La Mancha, con el objetivo de impulsar la colaboración turística y cultural entre ambas regiones. Este acuerdo contempla la promoción turística en ambos sentidos, el fortalecimiento de rutas del vino, la gastronomía y el turismo cultural, así como la capacitación y el intercambio de mejores prácticas entre operadores turísticos, como parte de una estrategia para consolidar a Guanajuato como un destino de clase mundial y llevar bienestar a las familias a través del turismo.

La jornada de trabajo incluyó también una reunión con directivos de Grupo Accor Hotels, uno de los consorcios hoteleros más importantes a nivel mundial, con quienes se dialogó sobre el potencial turístico del estado y las oportunidades para atraer nuevos proyectos que generen inversión, empleo y desarrollo. Asimismo, la Gobernadora anunció la alianza de Guanajuato con la Red Mundial de Turismo Religioso, estrategia con la que se busca dar mayor proyección a los atractivos religiosos de la entidad y diversificar la oferta turística del estado a nivel internacional.