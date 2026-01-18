Transportaba más 38 mil dosis de marihuana en autobús

Salamanca, Guanajuato.- Integrantes de la Policía Estatal de Caminos (PEC), aseguraron 38 kilogramos de marihuana equivalentes a más de 38 mil dosis durante un operativo de inspección carretera.

En el marco de la Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), y como parte del Operativo Blindaje Guanajuato, se realizó el aseguramiento sobre la Autopista Morelia–Valtierrilla.

Durante la inspección, el personal operativo tuvo contacto con un autobús del Servicio Público Federal, modelo 2020, color dorado. En la revisión conforme a los protocolos establecidos, se localizaron paquetes con hierba verde y seca con características propias de la marihuana.

En el lugar fue asegurado el conductor del camión, identificado como Ezequiel “N”, de 59 años, con domicilio en el municipio de Celaya, quien junto con la sustancia asegurada fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Irapuato, para las investigaciones correspondientes.

Del 01 enero al 31 de diciembre de 2025, la dependencia en coordinación interinstitucional ha asegurado 954 mil 715 dosis de marihuana, como resultado del fortalecimiento de la vigilancia carretera y la inteligencia operativa.