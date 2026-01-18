Conductor lesionado al caer con su auto 40 metros en Calderones

Redacción Notus18 enero, 2026

Guanajuato, Gto.- Un conductor resultó con lesiones graves al caer su auto al fondo de un barranco en el camino que conduce a la zona minera de Calderones.

El percance fue reportado a las 3:47 horas de este domingo. Una voz avisó que un vehículo había rodado unos 40 metros, en un camino caracterizado en su primera parte por estar en la zona alta del río Guanajuato, antes de su entrada a la ciudad.

Elementos de Protección Civil y bomberos bajaron con cuerdas para llegar hasta el lugar donde se encontraba el vehículo.

Ahí estaba el auto, volcado, con un hombre atrapado dentro. El conductor presentó un fuerte golpe en el tórax. Fue inmovilizado y abordado a la camilla especial y los rescatistas con dificultades pudieron llevarlo hasta la parte alta.

Ya estabilizado, el tripulante fue subido y trasladado para recibir atención urgente.

