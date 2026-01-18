Jessica Elizabeth “N” es vinculada a proceso por secuestro agravado en León

León, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que, derivado de trabajos de investigación especializados y coordinación interinstitucional, se obtuvo la vinculación a proceso de JESSICA ELIZABETH “N” por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado.

De acuerdo con las indagatorias, la imputada participó como coautora, desempeñando un rol activo dentro de la dinámica delictiva. Con esta resolución judicial, actualmente son tres las personas vinculadas a proceso por estos hechos, como parte de las acciones para garantizar el acceso a la justicia.

Los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2025, cuando la víctima, originaria del estado de Zacatecas, arribó a León, Guanajuato, y posteriormente perdió comunicación con sus familiares. Al día siguiente se realizaron llamadas extorsivas en las que se exigía dinero a cambio de su liberación.

Tras la denuncia correspondiente, se desplegó un operativo conjunto entre las Fiscalías de Zacatecas y Guanajuato. Mediante labores de inteligencia, la víctima fue localizada y liberada en un inmueble del municipio de León, sin que se realizara pago alguno.

Con los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a JESSICA ELIZABETH “N”, imponiendo las medidas cautelares correspondientes durante el plazo de investigación complementaria.