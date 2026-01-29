Transforman espacios públicos a través de las artes plásticas

Irapuato, Guanajuato

La cuarta edición del Festival de Intervenciones Urbanas (FIU) arrancó con la transformación de espacios públicos a través de las artes plásticas, en las que las y los creadores participantes comenzaron el embellecimiento de diversas zonas del Centro Histórico de Irapuato.

Durante la tarde de este miércoles 28 de enero, el FIU contó con la presentación del espectáculo Zaiko Circo, que, mediante música, zancos, títeres y máscaras, ofreció una experiencia surrealista. Seres fantásticos interactuaron con el público en un espacio abierto, generando sorpresa, convivencia y asombro entre las y los asistentes.