Transforman espacios públicos a través de las artes plásticas

Arranca la cuarta edición del Festival de Intervenciones Urbanas (FIU) en Irapuato

Redacción Notus28 enero, 2026

Irapuato, Guanajuato

La cuarta edición del Festival de Intervenciones Urbanas (FIU) arrancó con la transformación de espacios públicos a través de las artes plásticas, en las que las y los creadores participantes comenzaron el embellecimiento de diversas zonas del Centro Histórico de Irapuato.

Durante la tarde de este miércoles 28 de enero, el FIU contó con la presentación del espectáculo Zaiko Circo, que, mediante música, zancos, títeres y máscaras, ofreció una experiencia surrealista. Seres fantásticos interactuaron con el público en un espacio abierto, generando sorpresa, convivencia y asombro entre las y los asistentes.

Redacción Notus28 enero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información