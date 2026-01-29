Baches y más baches para entrar o salir de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Ingresar o salir de Irapuato por el lado de Salamanca o Abasolo, es riesgoso, pero especialmente por los grandes baches y las pésimas condiciones de los llamados “trébol” que han sido protagonistas de múltiples accidentes.

Subir al trébol que se ubica de la salida Irapuato por el libramiento rumbo a Abasolo realmente es un sorteo para todos los automovilistas, porque sino caes un hoyo, caes es otro, porque mientras el que vaya adelante busca esquivar los baches posiblemente el de atrás no lo logra.

Lo mismo ocurre al salir por este mismo libramiento hacía Salamanca o bien ingresar a otra carretera, pero ahora por el libramiento que lleva al CRIT o Cinvestav, es decir, todos están en pésimas condiciones.

Pese a que son carreteras de gran afluencia vehicular y son federales, prácticamente no han recibido ningún tipo de mantenimiento, ni preventivo, ni mucho menos de rehabilitación, aunque posiblemente podrían ser intervenidos, luego del anuncio de una campaña nacional de bacheo en carreteras.