Guanajuato el consumo de drogas inicia a los 14 años

Guanajuato, Guanajuato.- Ante el panorama de un estado con alta incidencia de narcoadicciones y donde los estudios señalan que el consumo de drogas comienza en promedio a los 14 años, la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Guanajuato realizó una mesa de trabajo con autoridades, para analizar la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que plantea regular los procesos de autorización, inicio de actividades, funcionamiento, cuotas y tratamiento que se brinda en los Centros de Rehabilitación o Anexos.

La iniciativa busca la emisión de una nueva ley que regule estos lugares de prestación de servicios por parte del Estado, a través de la Secretaría de Salud, la intervención de la autoridad municipal y otras que son competentes y afines a este tipo de problemas.

El morenista Antonio Chauraund, presidente de la comisión, señaló que eran alarmantes los datos presentados por representantes de la Secretaría de Salud, donde revelaron que en Guanajuato la edad promedio de inicio de consumo de drogas es a los 14 años. También detalló que si bien esta propuesta de ley requeriría una inversión de 117 millones de pesos para regularizar los centros de rehabilitación, en Guanajuato el gobierno ya se gastó 280 millones entre 2021 y 2024 para destinarlos al fallido programa de Planet Youth”. *

Dentro de las opiniones técnicas, la Procuraduría de los Derechos Humanos señaló que los internamientos forzosos de los que pueden ser objeto quienes llegan a los llamados anexos, son violatorios de derechos humanos y sugirió debe modificarse en la redacción del término “Adictos en Recuperación” por resultar estigmatizante.

Por su parte, representantes de la Secretaría de Salud del Estado coincidieron en que debe modificarse el uso de la palabra “Drogadicto” en la redacción. La representación de la Secretaría de Finanzas del Estado de Guanajuato señaló que esta propuesta era inviable bajo los términos actuales, señalando que tienen inconsistencias jurídicas y operativas, cuestionando la creación de una ley especifica para un solo padecimiento como lo son las adicciones.

En el caso de la Secretaría del Nuevo Comienzo del Gobierno del estado, detallaron que esta propuesta aunque tiene un fin noble, podría derivar en “una lluvia de amparos”. Por su parte, el Sistema DIF Estatal detalló que la propuesta invade ámbitos competenciales de autoridades federales. Finalmente, la Consejería Jurídica del Estado señaló que es al Congreso de la Unión a quien le compete legislar en esta materia.