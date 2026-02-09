Tragedia en León: niño de 3 años muere atropellado en Central de Abastos

León, Guanajuato.- Dentro de la Central de Abastos de León, un niño de 3 años fue atropellado por una camioneta Cheyenne cerca de las 6 de la mañana, el menor perdió la vida. El hecho ocurrió en la zona de bodegas, en la intersección entre las calles Macheteros y Andenes. Supuestamente, el conductor era su tío.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre identificado como René de 24 años, que iba a bordo de una camioneta Cheyenne color verde, se disponía a salir de la central cuando arrolló al pequeño.

Ante el reporte al número de emergencias, la policía y paramédicos acudieron al lugar, sin embargo, se descartaron signos vitales en la víctima. Como medida, se aseguró el perímetro y el presunto responsable fue puesto a disposición de la Fiscalía de Guanajuato para esclarecer los hechos.