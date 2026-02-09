“Si no lo busco yo, no lo busca nadie”: colectivo marcha en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El colectivo Hasta Encontrarte realizó una marcha este domingo por la tarde desde el Parque Irekua hacia el centro de Irapuato. Al ritmo de consignas como “Si no lo busco yo, no lo busca nadie”, “Guanajuato Tierra de Desaparecidos” e “Irapuato está incompleto hasta encontrarte”, recordaron a más de 400 personas desaparecidas que la brigada ha localizado sin vida en los últimos 3 años.

Desde niños a adultos mayores, se unieron con vestimenta blanca y los reportes de desaparición de sus seres queridos. Frente a la Catedral de la Inmaculada Concepción colocaron pancartas y veladoras, visibilizando a quienes no han podido regresar a su hogar.

“En esta noche te pedimos, Señor, por su ausencia. Te pido que nos ayudes a encontrarlos, que regresen a casa sea como sea”, expresaron mediante súplicas y oraciones. Cabe señalar que la marcha también conmemoró los 5 años que van desde la creación del colectivo y los 3 años de la Brigada Independiente de Búsqueda.

Apenas el 21 de enero fueron localizados 13 cuerpos en la fosa clandestina en Juventino Rosas, sumado a los 17 cuerpos de fosas clandestinas localizados hasta el 7 de enero. El pasado 4 de enero, el colectivo Hasta Encontrarte, en Irapuato, localizó dos fosas clandestinas con los restos de seis personas en la comunidad de Tamahula, de ese municipio y al menos 10 en Villagrán, donde continúa el rescátate de fragmentos de restos humanos.