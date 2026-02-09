65% de estudiantes de Guanajuato se distraen en clase con el celular

Guanajuato, Guanajuato.- En Guanajuato el 65% de los jóvenes se distraen en clases por el uso del celular, esto de acuerdo con información recabada en la encuesta PISA y 2 de cada 10 estudiantes han vivido acoso escolar por medios digitales.

Así se dió a conocer durante el foro “Por una educación segura y de calidad: regulación de celulares en las aulas” desde Irapuato, la cual fue convocada por la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología en la cual participaron los diputados de morena Edith Moreno Valencia como presidenta de la comisión, Antonio Chauraund como vocal y Ernesto Millán como invitado.

“Yo me atrevería a decir que incluso las cifras pueden ser más altas (De estudiantes que se distraen con los teléfonos) hace falta una investigación más profunda, pero hoy vemos que esta es una de las principales problemáticas que tenemos hoy, las familias, los adolescentes y los directivos de las escuelas nos están buscando para tener una solución ante este problema, por ejemplo es necesaria esta iniciativa para poder proteger a nuestros estudiantes y a nuestros niñas, niñas y adolescentes” externó Edith Moreno Valencia.

Por su parte, el diputado Antonio Chauraund reiteró que esta iniciativa de reforma a la Ley de Educación, no busca prohibir si no regular el uso de dispositivos en las aulas.

“Existe evidenciaevidencia científica y suficiente que demuestra que es dañino y perjudicial el uso excesivo de los celulares. Por otro lado, los celulares representan una herramienta muy importante para tener información, esto se trata de establecer los cómo, no de prohibir, sino de educar y de regular dónde, cómo y cuando utilizarlos” externó el legislador Morenista.

Dentro de los expertos y autoridades que participaron en este primer foro, se tuvo la ponencia a cargo de la maestra Natalia Vera Canales Neuropsicóloga, quien explicó los aspectos sobre la afectación cognitiva que puede darse en el desarrollo del aprendizaje de los menores; detalló la conformación del proceso de estimulación que lleva a generar una adicción en el uso del móvil y sugirió que colocar en norma la regulación del uso en las aulas debe ser un trabajo con conocimiento y conciencia por parte d elos padres o tutores así como las autoridades escolares.

Por su parte, el maestro y experto Roberto Ruz Sahrur, quien participó de manera remota, dijo que no necesariamente será con la regulación del uso del celular, a través de la ley en papel, que se resolverá esta problemática, ya que ha sido un fenómeno también en otros paises, mismo que ha requerido de una inversión de recursos para la operatividad de dicha norma; asi como la definición de protocolos posteriores.

Finalmente, la maestra Katya Soto Secretaria ejecutiva del Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, habló acerca de la difusión de contenido de carácter sexual e íntimo en las escuelas por medio de aparatos tecnológicos, mediante los llamados “PACS” que son archivos de fotografías intimas que intercambian los jóvenes a través de los celulares, muchas de las veces sin consentimiento de la víctima.