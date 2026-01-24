Tragedia en Irapuato: adulto mayor en silla de ruedas muere atropellado

Irapuato, Guanajuato.- Un adulto de la tercera edad en silla de ruedas perdió la vida tras ser atropellado por un camión de transporte urbano de la ruta 16 en el bulevar Mariano J. García, para la salida a Pueblo Nuevo, de Irapuato. Al parecer, se dedicaba a pedir dinero en la zona.

Según la información preliminar, el hecho fue reportado solicitando unidades de emergencia, sin embargo, la persona perdió la vida. Ello debido a que el vehículo arrastró su cuerpo un par de metros.

Por su parte, el conductor permaneció dentro del transporte y Policía y Tránsito Municipal implementaron un protocolo para realizar el aseguramiento y trasladarlo a la autoridad competente para deslindar responsabilidades.

Hasta el momento se desconoce la mecánica del suceso, sin embargo, algunos testigos mencionaron que la víctima intentaba cruzar la calle y quedó en el punto ciego de la ruta.