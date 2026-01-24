Ataque armado en negocio de comida deja dos muertos y cinco heridos en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un ataque armado registrado la noche del viernes 23 de enero en un negocio de comida ubicado en la calle Estado de México a unos metros de la avenida Solidaridad dejó como saldo dos personas sin vida y cinco más heridas, entre ellas un niño de 10 años de edad y cuatro mujeres, informaron autoridades municipales.

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de una agresión directa en contra del propietario del establecimiento, quien falleció en el lugar.

Las personas que perdieron la vida fueron identificadas como:

FALLECIDOS

•Mauricio Emmanuel, de 25 años de edad.

•María Delfina, de 65 años de edad.

Mientras que los lesionados son:

HERIDOS

•Gerson Tadeo, de 10 años.

•Alejandra Aidé. Sin datos de edad

•Yolanda, de 72 años.

•Fátima, de 43 años.

•Miranda, de 22 años.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:30 de la noche, sobre la calle Estado de México, donde, según información preliminar, se localizaron al menos 15 casquillos percutidos de alto calibre.

El menor y las cuatro mujeres heridas fueron trasladados por sus propios medios a distintos hospitales de la ciudad para recibir atención médica.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal de Irapuato, los presuntos agresores fueron dos hombres armados que huyeron a bordo de una motocicleta color negro.

Tras el ataque, la zona fue acordonada por elementos de la Policía Preventiva, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, mientras que las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.