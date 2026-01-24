Dan último adiós a 4 jóvenes arquitectos localizados sin vida en cabaña de Jalisco

Jalisco.- Familiares, amigos y colegas despidieron a cuatro jóvenes arquitectos, cuyos cuerpos fueron localizados sin vida el miércoles 21 de enero de 2026 al interior de una cabaña en el municipio de Gómez Farías, informó la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

De acuerdo con la autoridad estatal, los cuerpos fueron encontrados dentro de un vehículo que se encontraba al interior de una cabaña ubicada en el predio conocido como El Corralito. En el lugar, peritos localizaron botellas de bebidas alcohólicas y diversos recipientes cerca de las víctimas.

Tras las diligencias correspondientes, los especialistas forenses determinaron que ninguno de los cuerpos presentaba signos de violencia, confirmando posteriormente que la causa oficial de muerte fue intoxicación por monóxido de carbono.

Las víctimas fueron identificadas como Daysi Mariana Anguiano Larios, Karina Jaqueline Rodríguez Ariasto, Patricia Jaqueline Venegas Nieves y Julio Enrique Zarco Vázquez, jóvenes profesionistas de entre 24 y 26 años de edad, quienes iniciaban su trayectoria en el ámbito de la arquitectura.