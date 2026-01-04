Policía lesionado, derivó en balacera y persecución en Yuriria

Yuriria, Guanajuato.- Un policía municipal de Yuriria, fue baleado y tras el operativo que comenzó a implementarse, ocurrió una balacera que derivó en un presunto delincuente muerto y un detenido, en hechos ocurridos en la carretera de Yuriria-Uriangato. La persona muerta, perdió la vida en el poblado de Casacuarán.

Según el reporte de las autoridades cerca de la 1:30 de la tarde se solicitó apoyo al municipio de Yuriria por parte de autoridades de Uriangato, tras el reporte de un elemento de Seguridad Pública herido en el tramo carretero Yuriria–Uriangato.

Tras el reporte Elementos de la Fuerza de Reacción Yuriria y Guardia Nacional, fueron a verificar el reporte y al desplazarse desde el entronque de Ochomitas, se toparon de frente con dos motocicletas en el puente de San Francisco de la Cruz, en las que viajaban hombres armados.

En este punto, los ocupantes de ambas unidades, las dejaron abandonadas, entre ellas una motocicleta Pulsar 200 y una DM250.

Los presuntos delincuentes descendieron de las “motos” y comenzaron a escapar a pie con dirección al poblado de La Laguna, lo que derivó en un enfrentamiento a balazos.

Durante la balacera, uno de los supuestos sicarios, fue asegurado con impactos de bala y minutos después, se reportó a otra persona lesionada por arma de fuego en la comunidad de Casacuarán, pero al ser revisado, ya no presentaba signos de vida.

Derivado de estos hechos, la carretera fue cerrada en su totalidad hasta el arribo de la Fiscalía, para el levantamiento y aseguramiento de indicios, desconociendo quién era la persona que fue asesinada a balazos, así como el delincuente y policía lesionado.