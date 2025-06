Torrent asegura ahora que Rayados si es su mayor reto

En el fútbol cualquier cosa puede suceder tanto en la cancha como fuera de la misma. Hace unos días atrás, el director técnico español Domènec Torrent declaró que su proyecto con Rayados de Monterrey era algo agradable y que veía mucho futuro en él, pero que estaba lejos de ser considerado el reto más grande que ya tenido en su carrera. Pero ahora que participarán en el Mundial de Clubes, Torrent ha decidido declarar que ahora sí considera esta etapa con Rayados la más retadora de todas.

Torrent se contradice y asegura que Rayados es un reto enorme:

Las palabras de Torrent de hace unos días donde decía que no veía a rayados de Monterrey como un reto como cualquier otro recibió controversia y críticas por parte de muchos fanáticos del equipo y también de usuarios de páginas futboleras, pero hace poco, y tras la inclusión del equipo al Mundial de Clubes, Torrent cambió de ideas.

En una entrevista con ABC Deportes, Torrent dijo que contestó mal la pregunta y que en estos momentos vive el reto más importante tanto de su vida como también el reto más grande de su staff, ya que están a punto de demostrar el nivel de su equipo en el Mundial de Clubes, una competencia importantísima para ellos.

¿Por qué Torrent decidió irse a Rayados y no a Chivas?

Para nadie es un secreto que Torrent estuvo en la mira de Chivas y estuvo a punto de ser su director técnico. De hecho, ya tenías acordado muchas cosas sobre lo que iba a hacer, las ideas, y también sobre lo económico, pero el factor tiempo jugó en contra del equipo.

Chivas se tardó mucho en terminar la negociación con Torrent y al momento que entró Rayados a la negociación, solo tardaron 5 días para acordar todo lo necesario. El español comenta que Rayados fue muy respetuoso y nunca intentaron entorpecer las negociaciones entre Chivas y Torrent. Claro, lo otro fue que el español vio que la plantilla de Rayados está mucho más en forma y tienen más posibilidades de pelear por títulos.

Torrent asegura que el equipo tiene lo necesario para enfrentar a todos en el Mundial:

Con lo dicho anteriormente, Torrent ha pensado que sus muchachos son capaces de enfrentar a cualquiera en el Mundial de Clubes y que no deberían sentir miedo ya que tiene el mejor plantel del futbol mexicano, todo esto dicho por él. El torneo será duro y él sabe que, al no ser equipos del fútbol mexicano, deben jugar con mucho respeto, con mucha atención, pero sin miedo. El miedo juega un papel importante siempre y ellos no deberían sentir miedo.