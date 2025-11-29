Chocan autos en la Glorieta Santa Fe de la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Un automovilista resultó con heridas leves al impactar su auto contra un poste luego de chocar con otro automotor la mañana de este sábado en las inmediaciones del Centro Comercial Rocío, ubicado en la zona de la Glorieta de Santa Fe.

Elementos del Sistema Municipal de Bomberos llegaron al lugar en la unidad 08 para responder al reporte del accidente.

Al llegar al lugar se percataron de que los conductores estaban conscientes y aparentemente no tenían lesiones de consideración. Sin embargo, como medida preventiva se le trasladó a uno de ellos a un centro hospitalario en una ambulancia de la Dirección de Protección Civil.

En tanto, los bomberos realizaron la revisión de seguridad correspondiente y posteriormente desconectaron la batería del vehículo. También efectuaron el control del derrame de aceite del auto, color gris. un vehículo, en el otro presentó daños materiales.

Elementos de Policía Estatal de Caminos dieron seguimiento al percance.