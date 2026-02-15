“Justicia” para Irapuato pidió el Obispo Monseñor Enrique

Irapuato, Guanajuato.- En el marco de las celebraciones por el 479 aniversario de la ciudad, el obispo de Irapuato encabezó una misa de acción de gracias en la que hizo un llamado firme a construir una sociedad basada en la justicia, el respeto a la vida y la dignidad de cada persona.

Durante su homilía, el prelado subrayó que el Evangelio posee un profundo sentido social y recordó que Jesús fue crítico ante las autoridades religiosas y civiles de su tiempo cuando la ley dejaba de servir a la gente. “Señor, la ley fue establecida para proteger y ayudar, especialmente a los más débiles. Pero cuando se convierte en una carga o en un obstáculo para encontrar la justicia, pierde su sentido”, citó.

El obispo explicó que la verdadera justicia no puede ir por encima de los ciudadanos ni responder al capricho de un sector, sino orientarse siempre al bien común y a la persona. En este contexto, invitó a revisar continuamente las normas y acciones de gobierno para que realmente ayuden, cuiden y protejan.

Uno de los puntos centrales del mensaje fue el mandamiento de “no matar”, el cual –dijo– debe entenderse en positivo: no se trata únicamente de evitar quitar la vida, sino de promoverla y defenderla, sobre todo en quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad.

“Es cuidar la vida del más débil, del que tiene menos oportunidades, del que está en riesgo. Ese es el sentido de la ley, ese es el sentido de nuestra ciudad y de toda autoridad”, expresó.

Asimismo, llamó a respetar la dignidad de todos: niños, ancianos, personas privadas de la libertad y cualquier hermano que forme parte de la comunidad.

En un segundo momento, el obispo abordó el respeto a la persona y a la familia. Señaló que el mensaje evangélico va más allá de prohibiciones, pues implica mirar al otro con responsabilidad, sin utilizarlo para el propio beneficio ni desecharlo después.

La celebración religiosa formó parte de las actividades conmemorativas por los más de cuatro siglos y medio de historia de la ciudad, y reunió a fieles, autoridades y representantes de distintos sectores sociales, quienes escucharon el exhorto a trabajar por una comunidad más humana y solidaria.