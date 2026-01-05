Todo listo para el arranque de la Cabalgata de Reyes Magos, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- En el municipio de Irapuato se encuentran afinando los últimos detalles para el arranque de la tradicional Cabalgata de Reyes, uno de los eventos familiares más esperados del año, que reunirá a miles de personas en las principales vialidades de la ciudad.

De acuerdo con los organizadores, en esta edición se contará con la participación de más de 30 carros alegóricos, los cuales llenarán de color, música y personajes infantiles el recorrido. Se estima la asistencia de más de 400 mil espectadores, lo que consolida a esta cabalgata como una de las más multitudinarias de la región.

El desfile dará inicio en punto de las 6:30 de la tarde sobre la Calzada de los Chinacos, para después avanzar por el bulevar Lázaro Cárdenas, continuar por la avenida Guerrero y rodear el Centro de la ciudad, permitiendo que familias de distintas colonias puedan disfrutar del espectáculo.

Posteriormente, la caravana seguirá su trayecto rumbo a la Plaza del Comercio y concluirá en la Plaza Don Bosco, donde se prevé un ambiente festivo para cerrar la jornada.

Autoridades municipales informaron que se implementarán operativos de vialidad y seguridad para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones, llegar con anticipación y atender las indicaciones del personal de apoyo.

La Cabalgata de Reyes promete ser una noche de convivencia, tradición y alegría para niñas, niños y adultos de Irapuato.