Semana fría en Guanajuato: bajan temperaturas, pero no habrá heladas

Guanajuato, Gto.- La Universidad de Guanajuato (UG), a través del Área de Ciencias Atmosféricas y del Observatorio Meteorológico, dio a conocer el panorama climático para esta semana, que contempla bajas temperaturas en el estado de Guanajuato, sin llegar a heladas.

De acuerdo con el Mtro. Marcos Irineo Esquivel Longoria, Coordinador del Área de Ciencias Atmosféricas de la UG, durante la primera mitad de la semana, en las zonas más elevadas del estado persistirán temperaturas con valores que oscilarán entre los 3 °C y 5 °C.

“En municipios del norte, como San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo, se esperan registros cercanos a los 5 °C. Para la zona centro y sur del estado, las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 8 °C y 10 °C, con posibilidad de alcanzar hasta 11 °C o 12 °C en las regiones más cálidas, particularmente en el corredor industrial”, explicó Esquivel Longoria.

“Estas condiciones prevalecerán durante la primera mitad de la semana; para la segunda mitad, se prevé un ligero incremento en la temperatura, así como un aumento en la nubosidad”.

Aunque la probabilidad de precipitación se mantiene baja, se registra un incremento en el potencial de lluvias ligeras, principalmente entre jueves y sábado, con posible presencia de lloviznas en puntos aislados de la zona centro y sur del estado.

En cuanto a las condiciones del viento, se estiman ráfagas máximas cercanas a los 30 Km/h durante el inicio de la semana, en especial el lunes; posteriormente, el viento se mantendrá en niveles ligeros a moderados.

La UG invita a la comunidad universitaria y a la población en general a mantenerse informados a través del portal oficial www.acaug.ugto.mx y la página de Facebook del Área de Ciencias Atmosféricas y del Observatorio Meteorológico de la UG, donde se publican actualizaciones constantes.