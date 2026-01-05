Contra todo pronóstico, médicos del IMSS León logran nacimiento de gemelos

León, Guanajuato.- El quehacer institucional realizado por personal adscrito a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Gineco-Pediatría No. 48 del Centro Médico Nacional del Bajío (CMNB), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en León permitió lograr el nacimiento de los gemelos Lizandro y Paolo, a pesar de que su madre llegó a la unidad con diagnóstico delicado, de alto riesgo de muerte por padecer lupus eritematoso sistémico descontrolado, Síndrome de Antifosfolípidos y otras enfermedades durante el embarazo, con diversas complicaciones.

“Es considerado un caso exitoso porque con todas las comorbilidades previas al embarazo y que el lupus se asoció también a hipertensión pulmonar, daño renal y otras alteraciones, el pronóstico era muy malo, tanto para la vida como para la función, pero aun así se logró llevar el embarazo hasta la semana 30 de gestación”, señaló la jefa del departamento de Medicina Materno Fetal en la unidad del IMSS, doctora María del Socorro Heredia Borja.

La UMAE No. 48 es de alta especialidad y que atiende pacientes clasificadas con morbilidad materna extremadamente grave, la paciente fue enviada a tercer nivel de atención, ya que se cuenta con la subespecialidad de Materno Fetal, para la valoración del embarazo de alto riesgo y se contó con apoyo de las especialidades de Cardiología, Neumología, Reumatología y Nefrología, se le otorgó atención integral multidisciplinaria.

La especialista informó que a la paciente se le brindó seguimiento muy estricto y que el caso fue sesionado entre todas las subespecialidades involucradas, además de las ya mencionadas participando Terapia Intensiva y Medicina Interna.

El especialista en Ginecología y Obstetricia y subespecialista en Medicina Materno Fetal, doctor Mauricio Antonio Silva Delgado, participó en la atención de la población derechohabiente y dijo que: “la paciente requirió vigilancia desde el momento de la concepción del embarazo para el seguimiento de sus múltiples patologías, el puerperio inmediato y en el tardío, además de la atención para sus bebés en la Terapia Intensiva Neonatal”.

Resaltó que todas las especialidades cuentan con una amplia gama de estudios para la atención de las personas derechohabientes, así como de equipamiento médico para mejores diagnósticos, tratamiento y seguimiento de las patologías de la paciente.

Indicó que los gemelos por la edad gestacional y ser prematuros requirieron envío a Terapia Intensiva y cuidados neonatales durante 30 días. La paciente actualmente cuenta con seguimiento con relación a sus patologías.

El doctor Silva Delgado destacó que, a nivel estatal la UMAE No. 48 es el hospital que atienden este tipo de embarazos de alto riesgo y cuenta con el personal y la infraestructura para la atención conjunta tanto de la madre como de los recién nacidos, lo que permitió conocer el mejor momento para la interrupción del embarazo para el máximo beneficio de la madre y los bebés.

Agregó que la medicina actual permite un mejor control de las pacientes para tener historias de éxito de mamás y sus bebés con mejor calidad de vida presente y en un futuro.

Karla con 36 años es la madre de los gemelos y originaria de León, compartió que debido sus múltiples patologías este último es su quinto embarazo, pero logrados solo uno, de otro hijo que tiene 7 años y ahora sus recién nacidos. Narró que en la familia sí cuentan con antecedentes de embarazos múltiples.

“Siempre tuve mucha fe, en que iban a tener éxito, cuando llegué aquí los doctores que me atendieron supieron controlar el caso desde un principio, tuve medicamento y estuve bajo supervisión médica y eso me hizo sentir tranquila. Son muchas emociones, es un día estar bien y al otro alguna complicación. Cuando estuve internada me sentía tranquila porque estaba bajo vigilancia y pensaba que no se iba a poder. Fue una atención calidad al revisarme cada mes y surtirme mis medicamentos completos que necesitaba”, comentó la derechohabiente Karla.

“No hubiera habido dinero que nos alcanzara si hubiera sido atención privada. Estoy muy feliz veo un milagro de Dios y de los doctores. Gracias a todos, desde las enfermeras, los doctores; la doctora Coco fue un rayito de luz que llegó al piso donde yo estaba para darme todas las atenciones y las derivaciones. Para fortalecer a mis bebés acudí al Programa Mamá Canguro y al Programa Mamá Lactante”, concluyó.