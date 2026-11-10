Titular de Comunicación Guanajuato gana premio Reed Latino 2026

Miguel Ángel fue reconocido en el salón de la fama del más prestigioso evento de la política internacional por el Posicionamiento de la Estrategia de Seguridad Confía

Redacción Notus10 noviembre, 2026

Guanajuato.- El titular de Comunicación Social de Guanajuato, Miguel Ángel Mendiola Sánchez, fue seleccionado como ganador de la categoría ‘Mejor manejo de medios de comunicación en una campaña de gobierno’ por el prestigioso evento internacional Reed Latino. Su nombre ahora forma parte de salón de la fama de los considerados “Óscares de la política”.

Mike Mendiola recibió el reconocimiento de Hall of Fame de Reed Latino, otorgado a los referentes en la historia de la comunicación política a través del Posicionamiento de la Estrategia de Seguridad Confía.

Este logro destaca el profesionalismo de estrategas, consultores, agencias, líderes, equipos de campaña e instituciones que van a la vanguardia en la manera de comunicar en el ámbito político. Los especialistas presentan sus mejores proyectos, participando por el renombre político.

Redacción Notus10 noviembre, 2026

Redacción Notus

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información