Titular de Comunicación Guanajuato gana premio Reed Latino 2026

Guanajuato.- El titular de Comunicación Social de Guanajuato, Miguel Ángel Mendiola Sánchez, fue seleccionado como ganador de la categoría ‘Mejor manejo de medios de comunicación en una campaña de gobierno’ por el prestigioso evento internacional Reed Latino. Su nombre ahora forma parte de salón de la fama de los considerados “Óscares de la política”.

Mike Mendiola recibió el reconocimiento de Hall of Fame de Reed Latino, otorgado a los referentes en la historia de la comunicación política a través del Posicionamiento de la Estrategia de Seguridad Confía.

Este logro destaca el profesionalismo de estrategas, consultores, agencias, líderes, equipos de campaña e instituciones que van a la vanguardia en la manera de comunicar en el ámbito político. Los especialistas presentan sus mejores proyectos, participando por el renombre político.