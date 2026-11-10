Identifican al soldado asesinado en emboscada, en Salamanca

Luis Ángel García Zacarías, de 26 años, murió tras el ataque armado en Valtierrilla del 7 de noviembre; no hay detenidos

Redacción Notus10 noviembre, 2026
Luis Ángel García Zacarías, de 26 años, murió tras el ataque armado en Valtierrilla del 7 de noviembre, en Salamanca.

Salamanca, Guanajuato.- El militar que murió tras la emboscada registrada el sábado en Valtierrilla, Salamanca, fue identificado como Luis Ángel García Zacarías, de 26 años. El efectivo federal estaba adscrito al 21 Batallón de Infantería.

La víctima era soldado de infantería y estaba asignado a tareas de patrullaje y vigilancia en la zona rural de Salamanca, cuando el sábado, poco antes de las ocho de la noche, él y otro elemento de la Defensa Nacional fueron atacados a balazos por civiles armados, en el camino hacia Puerto de Valle.

Los soldados resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital militar, donde horas después, García Zacarías falleció a causa de las lesiones, mientras que su compañero sigue hospitalizado; hasta el momento no se ha reportado ninguna detención.

Redacción Notus10 noviembre, 2026

Redacción Notus

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