Tienes viagra de sobra, llévala a MORENA Guanajuato

Guanajuato.- El Secretario de MORENA en Guanajuato, Jesús Ramírez Garibay, se unió al lanzamiento de su partido para pedir ayuda “al pueblo hermano de Cuba”; entre las necesidades de los cubanos está “viagra” y otros 43 medicamentos.

Por medio de una campaña nacional realizada por MORENA, están solicitando apoyo en Guanajuato para el régimen cubano; entre los donativos que requieren están omeprazol, clobetazol, prepnisolona, cafelexina, azitromicina, alprazolam, por mencionar algunos.

El Secretario General de MORENA Guanajuato en un comentario en el que le dijeron “Váyanse a gobernar a Cuba si tanto se preocupan por ellos”, el morenista respondió “ten un poco de empatía, 50 años de bloqueo económico por parte de USA y éste se agudizó con Trump, Cuba está al borde de una crisis humanitaria, México se ha caracterizado por ser un pueblo solidario”.

“Hay muchas personas en este País que también necesitan urgentemente apoyo, piensen primero en los de casa, no sean candil de la calle y obscuridad de su casa. Además, no es ayudar al pueblo cubano, es ayudar al régimen opresor que tiene el pueblo cubano y cuando gustes establecemos un debate con ideas y con sustento, porque lo que están haciendo no es lo más correcto”, Juan López Gutiérrez.

Por su parta Jesús Ramírez, escribió que “en Morena Guanajuato creemos en la solidaridad entre pueblos. Hoy iniciamos una colecta de ayuda humanitaria para nuestros hermanos en Cuba. Invitamos a la ciudadanía a sumarse con donativos en especie. Cada aporte cuenta y puede hacer una diferencia real. ¿Cómo apoyar? Dona (alimentos no perecederos, productos de higiene, medicamentos de curación básica, etc.), Comparte esta publicación para llegar a más personas y súmate a esta causa solidaria”