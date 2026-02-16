Rescatan en Celaya a menor víctima de secuestro virtual; localizan al joven en cafetería

Celaya, Guanajuato.- La intervención oportuna del Escuadrón Antiextorsión de la Secretaría de Seguridad y Paz permitió rescatar sano y salvo a un menor de edad que fue víctima de un intento de secuestro virtual en este municipio.

El hecho se activó luego de que un familiar del joven solicitara apoyo a través de la línea 800 TE CUIDO, tras recibir llamadas en las que presuntamente se aseguraba que el menor estaba privado de su libertad.

Tras el reporte, los elementos desplegaron labores de análisis técnico y operativo, además de brindar acompañamiento permanente a la familia. Luego de la verificación correspondiente, se confirmó que se trataba de un intento de extorsión mediante engaños y presión psicológica para obtener dinero.

Durante la intervención, las autoridades orientaron a los familiares para evitar cualquier depósito o transferencia, mientras se realizaban acciones de rastreo que permitieron ubicar al menor en una cafetería dentro de un centro comercial de la ciudad, donde fue encontrado sin lesiones.