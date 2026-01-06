Tienes un auto “chocolate”: ¿podrías perderlo o regularizarlo?

Guanajuato, Gto.- Con la derogación del decreto que regularizaba vehículos de procedencia extranjera que habían entrado al país de manera irregular, hasta el momento no se podrán plaquear. Los automovilistas que al menos no estén dentro de una asociación o afiliación, podrían llegar a perder el vehículo o bien serán multados al no contar con la documentación que acredite su estadía en el país.

De acuerdo al decreto que permitía la regularización de autos de procedencia extranjera y que concluyó al final del año 2025, a partir de este año, los vehículos deberán seguir las leyes aduaneras para la importación definitiva, sin las facilidades anteriores, es decir, al parecer solamente aquellos que en la aduana logren poder realizar ese trámite.

Si hay regularización

Aunque el decreto de placas culminó, si hay posibilidad de poder llegar a una regularización, pero la importación del vehículo debe realizarse en la aduana de entrada, a través de un pedimento que solo ampara el vehículo a importar, y por conducto de agente aduanal.

En este punto se debe de acudir a un agente aduanal al cruzar la frontera, para obtener el pedimento de importación y pagar todos los derechos, contribuciones e impuestos.

Podría haber nuevo plan de regularización

Vendedores de vehículos extranjeros en Tamaulipas, señalaron que pese a que se terminó el decreto, han sido alertados sobre un nuevo proceso que podría entrar en vigor en el mes de marzo, cuando se realice otro programa similar, aunque aún no tienen definido nada.