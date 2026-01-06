Santa Ana Pacueco registra avances en servicios e infraestructura

Pénjamo, Guanajuato.- La comunidad de Santa Ana Pacueco ha comenzado a dejar atrás el rezago histórico en servicios e infraestructura, gracias a las acciones emprendidas durante el último año por la presidenta municipal de Pénjamo, Yozajamby Molina, quien aseguró de manera enfática que “Santa Ana tiene presidenta”.

En entrevista, la alcaldesa respondió a las voces que durante años señalaron a Santa Ana Pacueco como una comunidad olvidada, destacando avances concretos que ya impactan en la vida diaria de sus habitantes. Uno de los logros más relevantes es que la comunidad cuenta ahora con un camión recolector de basura propio, lo que permite mejorar el servicio de limpia y la atención directa a la zona.

En materia de infraestructura, Molina informó que continúa la rehabilitación del bulevar Padre Hidalgo, obra que no ha sido cancelada y que se concluirá en su totalidad en el mes de enero, luego de una pausa temporal derivada del tráfico vehicular por la temporada decembrina. Asimismo, resaltó los trabajos en la calle Romita, una vialidad estratégica que brinda acceso digno al centro deportivo, al único campo de futbol de la comunidad y a la escuela Narciso Mendoza.

La presidenta municipal subrayó que estas obras responden a una visión integral, en la que se prioriza a niñas, niños y deportistas, sentando bases para el desarrollo social y comunitario. “Vamos avanzando, por supuesto”, señaló, al tiempo que envió un mensaje a quienes consideran que no se han realizado acciones suficientes: “bendiciones nada más”.

Además, destacó la rehabilitación del acceso a la comandancia, calificándolo como un cambio necesario y visible, con un claro “antes y después”, pues se trataba de una condición que consideró vergonzosa para la comunidad.

Respecto a los proyectos para el próximo año, Yozajamby Molina adelantó que ya se encuentran en proceso, aunque prefirió mantenerlos como sorpresa, asegurando que se darán a conocer mediante consultas con la población y que “vienen cosas buenas para Santa Ana”.

Finalmente, la alcaldesa envió un mensaje directo a las y los santanenses, reiterando su cercanía con la comunidad: expresó, al señalar que su presencia en la comunidad es constante y que esta administración no solo busca concluir obras, sino dejar el camino trazado para que las siguientes administraciones continúen volteando a ver a Santa Ana Pacueco.