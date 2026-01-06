Cabalgata de Reyes enciende los festejos por los 125 años de Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Con la ilusión de miles de familias y la participación de más de 60 contingentes, el Gobierno Municipal llevó a cabo la tradicional Cabalgata de Reyes, evento que marcó el inicio de las celebraciones por el 125 Aniversario de la ciudad y sirvió de escenario para conocer los anhelos de la niñez penjamense.

La presidenta Municipal, Yozajamby Molina, dio apertura al “Buzón de los Buenos Deseos”, una dinámica donde se recopilaron los “125 Deseos para Pénjamo”. En su mensaje, destacó que escuchar a las nuevas generaciones es vital para la transformación del municipio.

“Cuando vemos la sonrisa de nuestros hijos, nietos o sobrinos, realmente se ilumina todo. Hoy arrancamos una dinámica muy importante: cumplir 125 años como ciudad. Debemos avanzar, pasar a la modernidad, pero eso necesitamos hacerlo todos juntos, los ciudadanos. Si nos transformamos, vamos a dejarles un futuro mucho más prometedor a las generaciones venideras”, señaló la alcaldesa en su mensaje.

La voz de la niñez

Durante el evento, se dio lectura a las cartas seleccionadas, donde niñas y niños pidieron acciones concretas para mejorar su entorno, destacando solicitudes de más espacios culturales, parques públicos y refugios para animales.

Entre las participaciones resonó la voz de Lía Sofía, de 3 años, quien expresó un deseo que representa a toda la infancia: “Lo que más quiero es un espacio para jugar y hacer amigos; quiero más juegos, un parque deportivo y juegos en mi escuela”.

El desfile se convirtió en una muestra de unidad, sumando esfuerzos de empresas, ONGs y dependencias municipales. La Presidenta aseguró que estos deseos serán la guía para construir el Pénjamo del futuro, comprometiéndose a trabajar en conjunto con la ciudadanía para hacer realidad estas peticiones.