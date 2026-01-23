Tienes hasta el 31 de enero para sacar el dinero de la Tarjeta Rosa

Guanajuato.- Si tienes dinero en la tarjeta Rosa retíralo antes del 31 de enero, porque viene un cambio para obtener una nueva o renovarla. La Tarjeta Rosa continuará con beneficios para mujeres de 25 a 45 años, ahora con dos entregas al año, cada una por 3 mil pesos (junio y noviembre).

Al igual se informó que este año la Tarjeta Rosa contará con beneficios adicionales como asistencia dental, nutricional, vial, y funeraria, médico a domicilio, ambulancia de emergencia, asesoría legal y asistencia en el hogar.

“La nueva tarjeta será más segura y más fácil de usar. Ahora la tarjeta rosa será bancaria. Tendrá NIF, como las tarjetas del banco, para cuidar tu dinero. Muy importante, la tarjeta anterior dejará de funcionar. Si aún tienes dinero ahí, retíralo antes del 31 de enero. Ahora te explicamos cómo será el proceso”, dice el comunicado.

En febrero y marzo las mujeres con Tarjeta Rosa o las que pretendan adquirirla, tendrán que registrarse en la aplicación de tarjeta rosa. Al registrarte podrán elegir el día, la hora y el lugar que más convenga para una cita. Después, en abril y mayo, les entregarán la nueva tarjeta rosa.

El día de la entrega de la nueva tarjeta, jau que llevar celular, INE vigente, acta de nacimiento de hija o hijo y un comprobante de domicilio, “Ahí mismo te ayudarán a activar tu tarjeta. Será rápido y sencillo, con un código QR y quedará lista ese mismo día”.

Al igual las beneficiadas podrán nombrar a una persona beneficiaria para que, si algún día falta, ella pueda seguir recibiendo el apoyo.