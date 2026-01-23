Cuerámaro reduce tiempos de atención en alumbrado público

Cuerámaro, Guanajuato.- El municipio de Cuerámaro ha logrado mejorar significativamente la atención al servicio de alumbrado público, reduciendo los tiempos de respuesta a un promedio de cinco días hábiles o menos, informó Roberto Villanueva, director de Servicios Públicos Municipales, durante entrevista.

El funcionario explicó que anteriormente las fallas en luminarias tardaban largos periodos en ser atendidas; sin embargo, actualmente el área de Servicios Públicos da respuesta de manera más ágil a los reportes ciudadanos, atendiendo de forma continua las necesidades que se presentan en colonias y comunidades.

Villanueva destacó que, además del mantenimiento cotidiano, el municipio trabaja en proyectos de actualización y optimización de luminarias, principalmente en zonas donde ya existe infraestructura, mientras que las extensiones de red y nuevos puntos de alumbrado son responsabilidad del área de Obra Pública, la cual entrega posteriormente los trabajos para su operación y mantenimiento.

Uno de los principales objetivos de la administración es llevar alumbrado de mayor eficiencia a las comunidades más lejanas, donde las distancias complican la atención constante. Para ello, se evalúa la instalación de luminarias de alta calidad, que ofrezcan mayor durabilidad y menor índice de fallas.

“Cuando hablamos de eficiencia nos referimos a luminarias de mejor calidad, que nos permitan no estar yendo a cada rato a comunidades lejanas por fallas constantes”, señaló el director.

Detalló que las luminarias de mayor desempeño, como las de tipo Forleza, cuentan con garantías de hasta 10 años, aunque su vida útil puede alcanzar hasta 15 años, lo que representa un beneficio tanto en ahorro de recursos como en mejora del servicio para la población. No obstante, precisó que el municipio aún cuenta con distintos tipos de luminarias, ya que no todo el territorio está cubierto al cien por ciento con tecnología LED.

En cuanto a la antigüedad del alumbrado público, Villanueva explicó que el sistema se ha actualizado de manera sectorizada, priorizando avenidas y bulevares principales, los cuales ya cuentan con luminarias modernas. Además, señaló que el municipio ha logrado erradicar casi por completo las luminarias de vapor de sodio, migrando a tecnologías más eficientes.

Finalmente, subrayó que la modernización del alumbrado en comunidades alejadas permitirá reducir fallas, optimizar recursos y disminuir costos operativos, al tiempo que se mejora la seguridad y calidad de vida de los habitantes.