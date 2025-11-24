Campesinos no bloquearán carreteras en Guanajuato, solamente presencia

Guanajuato, Guanajuato. Las carreteras de Guanajuato, no serán obstruidas o bloqueadas por campesinos, así lo anunció uno de los líderes, Mauricio Pérez, al señalar que donde se manifestarán por el tema de los costos del maíz, sorgo y la ley de aguas nacionales, será en el módulo de riego del distrito 11. En algunas carreteras van a dejar tractores en las orillas, pero como presencia, entre ellas en los municipios de Pénjamo, Irapuato, Romita, Valle de Santiago, Cortazar, Celaya, Jaral del Progreso y Yuriria.

El líder campesino, dijo que derivado de las manifestaciones de hace unas semanas en las carreteras, Ferromex tiene abiertas varias denuncias contra algunos de ellos, pese a que en las mesas de negociación supuestamente no se les iban a “fincar” responsabilidades civiles o penales.

Al igual, el campesino, dijo que los agricultores rechazan reformas a Ley de Aguas de Sheinbaum, donde el principal reclamo de los campesinos es la eliminación de la transmisión de las concesiones entre particulares, detallando que temen que sus tierras pierdan valor.

Además y aparte de la falta de incumplimiento en el tema del precio de los granos, otra de las peticiones es que existan condiciones para la adquisición de maquinaria agrícola, menor costo de la energía eléctrica y especialmente un “arropamiento” contra los grandes industriales que en lugar de comprarles a ellos, al parecer están comprando maíz transgénico.

Entre las carreteras donde se va a instalar la presencia de campesinos se encuentra: Santa Ana Pacueco, carretera de Irapuato-Romita, Cortazar-Jaral a la altura del canal, Jaral-Cortazar a la altura de San José de Cerrito de Camargo.

Valle de Santiago-Jarrón Azul y Yuriria en los poblados de Santiaguillo y Casacuarán; además en los municipios de San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo