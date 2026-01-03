Termina la era de Nicolás Maduro: Trump anuncia su detención en Caracas

Caracas, Venezuela.- Caracas despertó de golpe la madrugada de este sábado en la madrugada. Explosiones, sobrevuelos a baja altura y el eco de sirenas rompieron el silencio en varios puntos de la ciudad, mientras familias buscaban resguardo sin información clara sobre lo que estaba ocurriendo.

Horas después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país ejecutó una operación “a gran escala” en Venezuela y afirmó que Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados fuera del territorio venezolano. El anuncio, hecho en redes sociales, añadió un nuevo nivel de tensión a una noche ya marcada por el miedo y la incertidumbre.

“The United States of America has successfully carried out a large scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the Country. This operation was done in conjunction with U.S. Law Enforcement.… pic.twitter.com/sFa5OC4ZrZ — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

Desde Caracas, el gobierno venezolano rechazó la versión estadounidense y calificó los hechos como una agresión militar, mientras exigió pruebas sobre el paradero del mandatario. Hasta ahora, no existe confirmación independiente que verifique la captura o salida de Maduro del país.

El impacto no se limitó a Venezuela. Gobiernos de la región reaccionaron con preocupación ante el riesgo de una escalada, y organismos internacionales fueron llamados a intervenir. En las calles de Caracas, sin embargo, la atención estuvo puesta en lo inmediato: la seguridad de las familias y la pregunta que sigue sin respuesta tras una noche de explosiones—qué pasará ahora.