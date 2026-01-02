Sismo de 6.5 en Guerrero deja un muerto y daños materiales menores

México.- La mañana de este 2 de enero, un sismo de magnitud aproximada de 6.5 sacudió el sur y centro de México, provocando evacuaciones masivas, interrupciones en servicios y la activación de protocolos de Protección Civil en distintas entidades del país.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro frente a las costas de Guerrero, donde se reportaron daños materiales menores, principalmente desprendimientos en carreteras, cuarteaduras en viviendas y caída de objetos. Autoridades estatales mantienen recorridos de supervisión para descartar riesgos mayores.

En la Ciudad de México, la alerta sísmica permitió la evacuación preventiva de miles de personas. Sin embargo, se confirmó el fallecimiento de un hombre de aproximadamente 60 años, quien perdió la vida durante el proceso de evacuación. Además, se reportaron incidentes menores como caída de bardas, postes y fallas temporales en el suministro eléctrico en algunas zonas.

En el Estado de México y otras entidades donde el sismo fue perceptible, se registraron afectaciones menores, así como interrupciones momentáneas de servicios y revisiones en infraestructura pública y privada.

Autoridades federales y estatales informaron que continúan las evaluaciones de daños, al tiempo que reiteraron el llamado a la población a mantener la calma, revisar sus viviendas y atender las indicaciones oficiales, ante la posibilidad de réplicas.

Hasta el último corte, el saldo preliminar es de una persona fallecida y daños materiales menores, mientras se mantiene la vigilancia en las zonas con mayor impacto.