Invitan a la tradicional Mega Rosca de Reyes este 6 de enero

El Gobierno Municipal repartirá una rosca gratuita para 4 mil personas este 6 de enero en el Centro Histórico

Redacción Notus3 enero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Con la intención de reunir a las familias y reforzar la convivencia en un ambiente de paz y tradición, el Gobierno de Irapuato prepara la ya tradicional Mega Rosca de Reyes, una celebración que busca mantener vivo el espíritu navideño y los valores comunitarios entre la población.

El encuentro se realizará este martes 6 de enero, a las 6:00 de la tarde, en el pórtico de la Presidencia Municipal, en plena Zona Centro, donde se compartirá de manera gratuita una rosca elaborada especialmente para 4 mil personas.

La preparación de esta rosca monumental reunió el esfuerzo de 22 panaderos, quienes dieron forma a una pieza de aproximadamente 290 metros de longitud, que incluirá 2 mil figuras del Niño Dios, convirtiéndose en un símbolo de unión y convivencia para las familias irapuatenses.

Esta actividad forma parte de las acciones impulsadas por la presidenta municipal Lorena Alfaro García, orientadas a fomentar la paz, la sana convivencia y los valores de solidaridad y fraternidad. La iniciativa se enmarca en el eje “Tu Familia con Valores”, contemplado dentro del Programa de Gobierno Municipal y la estrategia Irapuato 27.

El Gobierno Municipal extendió la invitación a la ciudadanía para sumarse a esta celebración tradicional, pensada como un espacio de encuentro, alegría y armonía que fortalece el tejido social y refuerza las tradiciones que dan identidad a la ciudad.

