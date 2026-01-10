Termina la búsqueda: localizan sin vida a pareja irapuatense ‘secuestrada’

Irapuato, Guanajuato.- “Por fin supimos algo de ellos y ya descansan empaz”; la pareja de Dulce María y Luis Arturo fueron sacados a la fuerza de su hogar en la colonia San Isidro en Irapuato el 29 de noviembre del 2025. Tras semanas de búsqueda, el colectivo Hasta Encontrarte anunció que ambos fueron localizados sin vida días después de su secuestro.

Dulce María Flores Camacho vestía una blusa negra de tirantes el día en que se la llevaron, ella tenía además un tatuaje en la mano izquierda con el apellido ‘Flores’, otro en la antorrilla con el nombre de ‘Geraldine’ y una mariposa en la espalda. Su hermana difundió su foto en redes sociales pidiendo ayuda para que la joven pudiera regresar con sus hijos.

Luis Arturo Villanueva Morales contaba como señas particulares con varios tatuajes, siendo algunos: un rosario con diamantes en la zona del cuello, una estrella en cada hombro y el apodo ‘Sugus’ en la mano.

Los familiares de la pareja expresaron gratitud a las personas que aportaron en su localización, así como al grupo de buscadoras porque ahora podrán despedirse de ellos. “Dios es grande y quiso que se juntaran de nuevo con nosotros lamentablemente no como quisimos”, dijeron sus seres queridos.