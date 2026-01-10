Comienzan obras en bulevar Padre Hidalgo de Santa Ana Pacueco

Pénjamo, Guanajuato.- Como resultado de la estrategia de atención prioritaria a comunidades impulsada por la Presidenta Municipal, Yozajamby Molina, el Gobierno de Pénjamo dio inicio a los trabajos de mantenimiento mayor en el Bulevar Padre Hidalgo, la arteria vial más importante de Santa Ana Pacueco.

Estas acciones se despliegan tras la reciente visita de la Alcaldesa a la delegación, donde supervisó diversos puntos estratégicos y definió, junto a su equipo, la cartera de proyectos para el ejercicio 2026. Cumpliendo con su instrucción de no esperar a los nuevos arranques para atender lo urgente, la maquinaria ya se encuentra trabajando en la recuperación de esta vialidad.

Detalles de la obra:

La intervención abarca 1,066 metros lineales, cubriendo el tramo que conecta la Carretera Federal 90 con la calle Abasolo. Los trabajos consisten en la colocación de una carpeta de riego de sello premezclado en una superficie de 13,230 metros cuadrados, una acción técnica diseñada para sellar grietas, frenar el deterioro del asfalto y

extender su vida útil ante la carga vehicular constante.

Asimismo, para garantizar la seguridad de peatones y conductores, se realiza la aplicación de pintura en 533 metros cuadrados de guarniciones, mejorando la imagen urbana y el ordenamiento vial. La inversión destinada para este mantenimiento preventivo asciende a 1 millón 958 mil pesos.