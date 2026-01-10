Sufre accidente Saúl Navarro, titular de DIF Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- Saúl Navarro Smith, presidente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) e hijo de la presidenta municipal, Samantha Smith, resultó con un fuerte golpe al sufrir una caída mientras practicaba gravel (bicicleta).

El accidente ocurrió en la Sierra de Santa Rosa la noche del viernes. Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil llegaron al lugar para brindarle la atención médica prehospitalaria. Los paramédicos confirmaron que el funcionario público presentaba lesiones leves.

Sin embargo, Saúl aclaró:

“En algunas páginas de Facebook publicaron que una ambulancia me recogió y sí: estaba terminando de entrenar cuando tuve una caída en bici y me golpeé muy fuerte. Quiero agradecer a Protección Civil y al doctor que ya me atendió. Voy a estar en revisión y les voy contando cómo sigo. Gracias a todas las personas que me han escrito; no he podido contestar”.

Se comprometió a informar sobre su recuperación.

Volcadura en Presa de Rocha sin lesionados

La madrugada de este sábado, en la avenida de la vía, por las inmediaciones de Presa de Rocha, una camioneta terminó volcada tras colisionar contra un muro, lo que generó la movilización de los servicios de emergencia.

El hecho ocurrió en el sector donde anteriormente se ubicaba la Fábrica del Pañal. Se trató de una camioneta de color gris impactó de forma contundente contra un muro de la vialidad, lo que provocó que el vehículo quedara con las llantas hacia arriba.

En los primeros reportes se alertó sobre la posible presencia de personas atrapadas en el interior de la unidad, lo que movilizó a brigadas de auxilio de la capital. Sin embargo, tras la revisión se confirmó que no hubo personas lesionadas ni prensadas.

Al lugar acudieron de forma oportuna paramédicos de Protección Civil Municipal y elementos de Bomberos Municipales, quienes realizaron las maniobras de verificación y aseguraron que los ocupantes se encontraban ilesos.

La Policía Vial también apoyó en el resguardo del sitio y en la agilización del tráfico mientras se efectuaban las labores de limpieza y el retiro del vehículo accidentado.