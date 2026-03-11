Termina búsqueda en río Lerma; hallan el cuerpo de don Miguel

Previo a su localización, su hermana pidió cerrar las compuestas del río: “ya queremos encontrar a nuestro familiar para darle cristiana sepultura”

Redacción Notus11 marzo, 2026

Abasolo, Guanajuato.- El cuerpo de don Miguel, buscado por dos días en el río Lerma fue localizado. En su búsqueda participaron Protección Civil del municipio, Cruz Roja, Bomberos de Santa Anna Pacueco, entre otros elementos de emergencia. Previo a su encuentro, la hermana de don Miguel había pedido cerrar las compuertas del río: “ya queremos encontrar a nuestro familiar para darle cristiana sepultura”, expresó.

El presidente municipal, Job Gallardo confirmó el hallazgo, por lo que ahora su familia podrá despedirse de él:

“En estos momentos (15:15 p.m.) el equipo de Protección Civil del municipio con apoyo del equipo acuático de Santa Anna Pacueco, Pénjamo; encontraron el segundo cuerpo de la persona que se hallaba desaparecida en el río Lerma”.

Adriana Mares compartió que la misa de su sobrino será a las 4 de la tarde de este miércoles, después de ser velado en la capilla Gallardo.

