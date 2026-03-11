Universidades de Guanajuato firman convenio para impulsar derechos humanos y cuidado ambiental

Cortazar, Guanajuato.- Las instituciones de educación superior de Guanajuato fortalecen su compromiso con la formación integral de las y los estudiantes mediante la firma de un convenio de colaboración entre la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), la Secretaría de Derechos Humanos del Estado y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial.

El acuerdo, firmado durante la primera sesión ordinaria de la Asamblea de la COEPES realizada en la Universidad Politécnica de Guanajuato, tiene como objetivo impulsar acciones conjuntas que integren la perspectiva de derechos humanos y promuevan buenas prácticas ambientales dentro de las comunidades universitarias.

Durante su participación, el secretario de Educación de Guanajuato, Luis Ignacio Sánchez Gómez, destacó que la coordinación entre instituciones permite ampliar oportunidades educativas y fortalecer el sistema educativo del estado.

Entre las principales líneas de trabajo se contempla incorporar contenidos de inclusión, igualdad e interculturalidad en los programas educativos, así como promover proyectos de investigación aplicada y actividades de servicio social y prácticas profesionales enfocadas en la atención de problemáticas que enfrentan sectores prioritarios como personas

migrantes, comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad y población de la diversidad sexual.

En materia ambiental, se impulsará la participación de universidades en el Programa de Buenas Prácticas Ambientales, mediante capacitación, asesoría técnica y la difusión de herramientas que fortalezcan la cultura de sustentabilidad en los campus universitarios.

Los convenios fueron firmados por Martha Aguilar Trejo, presidenta de la COEPES; Karina Padilla Ávila, titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial; Luis Ignacio Sánchez Gómez, secretario de Educación; y Carlos Diágoro Fonce, subsecretario de Atención a las Personas con Discapacidad.

Como segundo tema de la sesión, se presentaron los avances de la estrategia estatal de microcredenciales. El secretario técnico de la COEPES, Aldelmo Reyes, informó que Guanajuato se ha convertido en un referente nacional al desarrollar certificaciones vinculadas con las necesidades del sector productivo, basadas en competencias específicas que fortalecen la empleabilidad de las y los estudiantes.

Actualmente, más de 1,800 estudiantes en el estado ya han obtenido microcredenciales que reconocen habilidades técnicas y transversales, lo que permite complementar su formación profesional y mejorar sus oportunidades laborales.

En el marco de la sesión también se dio la bienvenida a nuevos integrantes de la COEPES: Sandra Cecilia Guzmán, directora del Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato Sur; Felipe de Jesús Vences, director del Instituto Tecnológico de León; Antonia Gutiérrez, presidenta del Consejo de Profesionistas; y José Luis Andrade, representante de COPARMEX Celaya.