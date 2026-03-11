UG realiza Feria Vocacional para orientar a estudiantes en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La Universidad de Guanajuato (UG) llevó a cabo la 6ª Feria de Orientación Vocacional (FOVUG) en la Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) Irapuato, un evento dirigido a estudiantes próximos a ingresar al Nivel Superior con el propósito de fortalecer su proceso de elección de carrera.

Organizada desde el área de Consejería Educativa del Sistema Integral de Salud Estudiantil en la Dirección de Desarrollo Estudiantil y en coordinación con la Secretaría Académica, la feria buscó ofrecer información, herramientas de autoconocimiento y espacios vivenciales que favorezcan decisiones educativas conscientes e informadas en la comunidad estudiantil.

Como parte del programa, se impartió la conferencia magistral “Decidir no es tan fácil… pero se aprende”, a cargo del Lic. Aldo Torres. Además, se desarrolló el Orienta Fest, un conjunto de seis laboratorios experienciales -Realista, Investigador, Artístico, Social, Emprendedor y Convencional- donde las y los estudiantes pudieron experimentar de manera práctica distintos perfiles profesionales mediante dinámicas de simulación y creatividad.

Esta edición marcó el cierre del formato en el que la FOVUG, a lo largo de los años se consolidó como un referente institucional en materia de orientación vocacional. La transición permitirá diseñar nuevas estrategias enfocadas en la adaptación escolar, la permanencia estudiantil y el acompañamiento desde una perspectiva preventiva e integral.

La feria también reafirmó el compromiso de la UG con el bienestar y el desarrollo integral de su comunidad, pues la orientación vocacional contribuye no solo a la toma de decisiones educativas responsables, sino también al sentido de pertenencia, la permanencia escolar y la construcción de proyectos de vida sólidos.