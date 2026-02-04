Tercer ejecutado del año en la capital: ahora en Las Biznagas

Guanajuato, Gto.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, encargada a Mauricio Vázquez, difunde en redes sociales reuniones de coordinación, fotos de sesiones de capacitación y de operativos; da a conocer capturados, pero no homicidios: nuevamente ocultó que hubo otro ejecutado, el tercero del año, esta vez en Las Biznagas.

El hecho ocurrió el fin de semana, pero fue conocido hasta este martes gracias a reportes de vecinos y al parte informativo de la Fiscalía General del Estado. A diferencia de antaño, la Secretaría se ha dedicado a subir fotos de operativos en la zona rural.

Reportes vecinales señalan que escucharon disparos y, al salir para verificar lo ocurrido, localizaron a la víctima al interior de su domicilio. Llamaron al sistema de emergencias y más tarde llegaron, policías municipales, quienes corroboraron el deceso y notificaron a la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes.

Versiones preliminares señalan que los agresores huyeron en una motocicleta. Esta vez no localizaron ni siquiera el vehículo.

El lunes de la semana pasada un hombre fue asesinado en la carretera Panorámica, frente a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicada en Cata. Más tarde fue encontrada una motocicleta, misma que había sido utilizada por los agresores.

El 12 de enero hubo otra ejecución cerca de ahí, en barrio nuevo, en donde fue atacado a balazos y muerto otro hombre. Al igual que el caso del fin de semana, la policía municipal no notificó sobre el hecho.

Con el asesinato más reciente suman 34 homicidios en lo que va de la actual administración municipal y van tres este año, ya con el cambio de titular de la corporación.

Ultiman a hombre en Las Biznagas

Guanajuato

Este fin de semana un hombre falleció tras ser agredido con impactos de arma de fuego en Las Biznagas.

Luego de escuchar las detenciones, los vecinos salieron a ver y encontraron el cuerpo sin vida adentro de su casa.

Una vez que recibieron el reporte, elementos de la Policía Municipal se trasladaron al lugar y confirmaron el fallecimiento, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado.

Se informó que la víctima fue detenido en varias ocasiones, dos de ellas quedó puesto a disposición del Ministerio Público.

Los responsables habrían escapado en una motocicleta.