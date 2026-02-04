SAT embarga instalaciones de Healthy Labs en Irapuato

Irapuato, Guanajuato

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) llevó a cabo un “embargo precautorio” a las instalaciones de la empresa Healthy Labs, S. de R.L. de C.V., representada por Selomith Ramírez Moreles, presidenta del Club Irapuato.

La causa del embargo supuestamente obedece a un crédito fiscal superior a los 30 millones de pesos, derivado del presunto incumplimiento en el pago de impuestos correspondientes a ejercicios fiscales de años anteriores.

De acuerdo con la información disponible, la diligencia fue realizada en el inmueble ubicado en Prolongación Álvaro Obregón número 961, colonia Los Hoyos, en la ciudad de Irapuato, donde operan oficinas e instalaciones generales de la empresa.

El embargo tiene como finalidad garantizar el pago de contribuciones omitidas, las cuales, según los registros, ascienden a 30 millones 154 mil 549 pesos, monto que se habría acumulado presuntamente por impuestos no cubiertos en su momento.

Las resoluciones de los créditos fiscales al parecer datan del 6 de octubre y 24 de noviembre de 2016, y corresponden a los periodos comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre de los años 2011 y 2012, según lo establecido por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato “1”.

Cabe señalar que el requerimiento formal de pago fue emitido mediante oficio el 21 de noviembre de 2023; sin embargo, al no haberse efectuado el cumplimiento correspondiente, el SAT procedió con el embargo precautorio conforme a la normatividad fiscal vigente.

Selomith Ramírez Moreles es identificada públicamente como propietaria del equipo Irapuato, situación que ha generado atención mediática adicional en torno a este procedimiento de carácter fiscal.

Hasta el momento, no se ha emitido un posicionamiento oficial por parte de la empresa, ni del club Irapuato, respecto a estas acciones emprendidas por la autoridad hacendaria.

El embargo precautorio no implica una sentencia definitiva, sino una medida para asegurar el posible cobro del adeudo fiscal.