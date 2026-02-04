Huachicol en Villagrán; localizan almacenamiento clandestino

Villagrán, Guanajuato.- Integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), aseguraron 50 mil litros de hidrocarburo en la comunidad San Salvador Torrecillas.

La intervención se realizó durante un operativo conjunto en el marco de la estrategia estatal Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA) y derivó de un reporte recibido a través del Sistema Estatal C5i.

En esta llamada se reportó sobre un fuerte olor a combustible en un camino de terracería, lo que motivó el despliegue inmediato de un dispositivo de verificación y reconocimiento en la zona.

En el recorrido, personal operativo confirmó la presencia de hidrocarburo y localizó cinco contenedores enterrados, cada uno con capacidad aproximada de 10 mil litros, utilizados como punto clandestino de almacenamiento, lo que representaba un riesgo latente de explosión, incendio y contaminación ambiental para la población cercana.

En el lugar no se localizaron personas ni infraestructura visible de extracción; sin embargo, el traslado, almacenamiento y comercialización de hidrocarburo ilícito son conductas contempladas en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, ya que representan un riesgo grave para la ciudadanía.

El hidrocarburo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Celaya, para la integración de la carpeta de investigación.