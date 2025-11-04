Telefónica anuncia su salida de México, Chile y Venezuela en 2026

México.- La multinacional española Telefónica, propietaria de la marca Movistar, confirmó que dejará de operar en México, Chile y Venezuela como parte de su nuevo plan estratégico para el periodo 2026-2029.

El anuncio fue realizado por Marc Murtra, presidente de la compañía, quien explicó que la medida forma parte de un proceso de reestructuración en la región, tras años de pérdidas y venta de activos.

“No somos un actor político ni damos opiniones sobre cuestiones políticas”, aclaró Murtra al subrayar que la decisión obedece a motivos empresariales y no ideológicos.

Movistar saldrá de México y otros mercados

En rueda de prensa, Murtra detalló que Telefónica dejará de operar en los tres países mencionados y que la medida también impactará a Colombia, donde la venta de activos sigue sujeta a acuerdos contractuales. La empresa busca asegurar una transición ordenada para facilitar las negociaciones con posibles compradores.

La salida de Venezuela ya había sido anticipada desde 2019, como parte de una estrategia global que busca optimizar recursos y concentrar esfuerzos en mercados con mayor rentabilidad.

Aun con esta reconfiguración, Telefónica mantendrá su presencia en España, Reino Unido, Alemania y Brasil, considerados los mercados clave de su plan de consolidación a largo plazo.

Resultados financieros y ventas de activos

El desempeño económico de Telefónica en Hispanoamérica refleja la magnitud del ajuste. Los ingresos regionales cayeron 11.3% en los primeros nueve meses de 2025, al situarse en 3,617 millones de euros, mientras que la compañía reportó pérdidas por más de 1,200 millones de dólares, frente a las ganancias del año anterior.

Estas pérdidas se relacionan con la venta de activos en países como Argentina y Perú, además del cierre de operaciones en Uruguay y Ecuador en octubre.

En el caso de México, se especula que los activos de Movistar podrían ser adquiridos por Beyond ONE, empresa propietaria de Virgin Mobile México, aunque el acuerdo aún no se ha confirmado.

Con este movimiento, Telefónica da un paso más en su transformación global, reduciendo su presencia en Hispanoamérica para enfocarse en los mercados donde mantiene una posición sólida y rentable.