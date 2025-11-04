“Estamos hasta la chingada”: campesinos cansados de negativas del gobierno

Ciudad de México.- Cansados de la negativa de apoyo de parte del gobierno para garantizar un pago justo por el maíz y el trigo, comienzan bloqueos de carretera. De acuerdo con voceros del movimiento, no hay hechos tangibles que confirmen los supuestos acuerdos, además de no contar con SADER para ponerle “un alto” a la industria, que plantea pagar menos debido a los apoyos de 950 pesos por tonelada conseguidos recientemente.

“Ayer alguien de la industria se pronunciaba en el maíz sobre los 4 mil 750, por Dios, ¿somos sus pendejos o qué somos? Entonces toda la lucha que hemos desarrollado y el dinero que hemos logrado juntar con la voluntad mediana de los gobiernos se la va a llevar la industria. Estamos hasta la chingada”, afirmó Mauricio López, vocero, ante la nula empatía de la industria y el abandono del gobierno.

Julio Berdegué, secretario de Agricultura, pidió a los agricultores realizar cartas para “exponer sus inquietudes” a la industria. Al parecer, el funcionario no ha sido un punto de mediación entre el campo y el sector industrial y pretende deslindarse de sus obligaciones en el cargo.

“Terminamos siendo los pendejos, porque venimos a justificar posiciones de gente que no tiene ni la más mínima intención de ayudar, ni la más mínima sensibilidad de lo que está pasando en el campo mexicano”, expresó López, quien dejó de ser vocero y atribuyó al Gobierno de Sheinbaum lo que pase en adelante con la lucha alrededor del país.